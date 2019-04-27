انت الان تتابع إصابة 40 فلسطينيا بمسيرات العودة شرق قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مسيرات العودة_أرشيفية

أصيب 40 مواطنا فلسطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان والفتية الذين تجمعوا في الأماكن التي تقام فيها فعاليات المسيرات في المناطق الشرقية للقطاع؛ مما أدى إلى إصابة 40 مواطنا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق تم علاجهم داخل النقاط الطبية الميدانية.

ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس الماضي بمسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة. وأطلق الفلسطينيون على مسيرات السبت، مليونية "الأرض والعودة"، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة