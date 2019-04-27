إصابة 40 فلسطينيا بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

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مسيرات العودة_أرشيفية
أصيب 40 مواطنا فلسطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان والفتية الذين تجمعوا في الأماكن التي تقام فيها فعاليات المسيرات في المناطق الشرقية للقطاع؛ مما أدى إلى إصابة 40 مواطنا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق تم علاجهم داخل النقاط الطبية الميدانية.
ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس الماضي بمسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة. وأطلق الفلسطينيون على مسيرات السبت، مليونية "الأرض والعودة"، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة
ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس الماضي بمسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.
وأطلق الفلسطينيون على مسيرات السبت، مليونية "الأرض والعودة"، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لخروج مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، والذكرى الـ43 لـ"يوم الأرض".
وذكرت وكالة "رويترز" أن عشرات الآلاف شاركوا في المسيرات، واحتشدوا على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، متحدين الأمطار الغزيرة.
وفي المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 ألف فلسطيني تجمعوا في المنطقة، لكن معظمهم بقوا بعيدين عن الحدود.
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