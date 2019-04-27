مقتل 15 باشتباكات بين الشرطة ومسلحين في سريلانكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم السبت، مقتل 15 شخصًا، لم تحدد هوية أغلبهم، أثناء اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، أن الاشتباك وقع عندما اقتحمت قوات الأمن منزلاً يشتبه بوجود عناصر مسلحة داخله، على صلة بسلسلة التفجيرات الأخيرة.

وأضاف أنه فور وصول الأمن، فتح المسلحون النار وفجروا ثلاث عبوات ناسفة، مشيرًا إلى أن بعضًا من القتلى هم من المسلحين، دون أن تحدد عددهم، بينما لم يكشف عن القتلى الآخرين وما إذا كان بينهم عناصر من قوات الأمن.

ويوم الأحد الماضي، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح" في سريلانكا.

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ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 253 شخصًا، فضلاً عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

ويوم الإثنين الماضي، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات سريلانكا ، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، واتهمت السلطات السريلانكية تتهم "جماعة التوحيد الوطنية" و"جماعة ملة إبراهيم" المتشددتين بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية.

ونشر التنظيم تسجيلًا مصورًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، عبَّر وكالة "أعماق" للأنباء التابعة له، ظهر فيه ثمانية رجال منهم سبعة ملثمون وهم يقفون تحت راية التنظيم، معلنين البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.