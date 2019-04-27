تقول دراسة جديدة أجراها علماء بجامعة فلوريدا إن فقدان 16 دقيقة من النوم في الليل قد يؤثر بشكل سلبي على أداء المرء الوظيفي في اليوم التالي، ويساهم في نقص قدرته على التركيز في العمل، ويزيد من مستويات الإجهاد لديه ما يؤدي إلى انخفاض انتاجيته.
وبحسب المشرفة على الدراسة، الدكتورة سومي لي، إن الافتقار للنوم بشكل كافٍ في الليل يؤثر سلباً على الحياة العملية والعاطفية.
وقد أجرى فريق البحث استطلاعاً على 130 شخصاً بالغاً يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث سُئل المشاركون عدة أسئلة حول كمية النوم التي يحصلون عليها ليلاً، وعن مدى تركيزهم وإنتاجيتهم في العمل.
ووجد الباحثون بأن البالغين الذين فقدوا 16 دقيقة من مدة النوم التي اعتادوا عليها، عانوا من قلة في التركيز والإجهاد وارتفاع مستويات التوتر لديهم، مما أدى إلى إنتاجية أقل في العمل.
وقالت الدكتورة "لي" إنها تأمل في أن يزيد هذا البحث من الوعي لدى الموظفين حول أهمية الحصول على كمية نوم كافية في الليل لأداء أفضل في العمل، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل أونلاين البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر فقدان 16 دقيقة من النوم يؤثر على انتاجيتك في العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.