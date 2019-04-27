قطار ميكي ماوس الياباني ينطلق في مايو

كشفت شركة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة "ديزني" أن شخصيتها الكرتونية الشهيرة "ميكي ماوس" ستحصل على قطارها الياباني الخاص استمراراً في الاحتفال بعيد ميلاد "ميكي ماوس" الـ90، وفقا للعين الإخبارية.

وسيتم إطلاق نسخة محدودة الإصدار لقطار عليه وبداخله رسوم شخصية ديزني الشهيرة المحبوبة، وسيحمل اسم "شينكانسن"، بحسب موقع "thisisinsider" الأمريكي.

وسيعمل القطار الياباني عالي السرعة "bullet train" أو قطار الطلقة بنسخته المحدودة الإصدار بين مدينتي فوكوكا وكاجوشيما في جزيرة كيوشو اليابانية بدءا من 17 مايو المقبل.

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وسيكون القطار الفريد من نوعه مكونا من 6 سيارات عليها رسوم ميكي ماوس، بالإضافة إلى تصميمه الداخلي بنقوش وتصميمات "الفأر ميكي" على مساند الرأس وغيرها من التفاصيل.

وسيكون هناك أيضاً مجموعة مختارة من المنتجات التذكارية المتاحة للشراء داخل القطار، بما في ذلك دبابيس المينا وسلاسل المفاتيح، بالإضافة إلى لعبة نسخة طبق الأصل من القطار نفسه.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها قطار فريد من نوعه كهذا عبر اليابان، ففي العام الماضي، كان بإمكان عشاق شركة سانريو اليابانية (ماركة عالمية شهيرة بتقديمها تشكيلة مميزة من ملابس الأطفال، الحقائب، الألعاب والإكسسوارات لشخصية هاللو كيتي الشهيرة)، الركوب على متن قطار Hello Kitty الذي كان مصمما ومخصصا أيضاً لهذه الشخصية العالمية المحبوبة.