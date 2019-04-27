وأظهرت التحقيقات تورط عاملة نظافة تعمل في قسم التوليد، في قضية اختفاء جثة الرضيع المتوفى، وذلك وفقا لقناة "النهار" الجزائرية. © Photo / CC وكشفت التحقيقات أن العاملة سلمت جثة الرضيع لمشعوذة، بهدف استغلال أطرافه في طقوس السحر مقابل مبلغ مالي. وأبلغ والد الرضيع عن اختفاء جثة ابنه عقب إبلاغه من عمال المستشفى بفقدان جثه ابنه المولود بعملية قيصرية. وأمر قاضي التحقيق بوضع المتهمة رهن الحبس المؤقت، بشبهة تكوين مجموعة للمتاجرة في أعضاء بشرية إلى جانب ممارسة السحر والشعوذة. وتم وضع 13 متهما آخرين تحت الرقابة القضائية، لاتهامهم بارتكاب جنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع جثة الرضيع.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تهز دولة عربية... عاملة في مستشفى تبيع جثة رضيع لمشعوذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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