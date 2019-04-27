تعرف على مخالفات السرعة وقيمة الغرامات

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت الإدارة العامة للمرور، أمس الجمعة، الجدول الكامل لمخالفات السرعة على الطرق في المملكة والغرامات المترتبة عليها.

وأوضحت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تجاوز السرعات المقررة يترتب عليها فرض غرامة على السائق والتي قد تصل إلى 2000 ريال في بعض الحالات.