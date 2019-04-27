الرئيس الأمريكي يرى تقدمًا في المحادثات مع #كوريا_الشمالية ويرحب بدعم بوتين

الخليج - واس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم إن هناك الكثير من التقدم في المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون صوب اتفاق ورحب بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب الرئيس ترمب للصحفيين في البيت الأبيض عن اعتقاده أننا نمضي بشكل جيد للغاية مع كوريا الشمالية و يجري تحقيق الكثير من التقدم.

وأوضح ترمب أنه يقدر الدعم الروسي والصيني، مضيفًا أن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ربما كانت من أسباب المساعدة الصينية.