كثرة المضادات الحيوية تهدد السيدات بالنوبات القلبية

حذرت دراسة أمريكية النساء اللاتي يستخدمن المضادات الحيوية لأكثر من شهرين من تعرضهن لخطر متزايد من الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "ولين" في "نيو أورليانز" أن الاستخدام طويل الأمد للعقاقير يزيل البكتيريا السليمة في الأمعاء؛ ما يخلق عدم توازن يزيد من الالتهاب ويضيق الأوعية الدموية وينتهي به الأمر إلى إتلاف القلب.

ووجد الباحثون، الذين تتبعوا ٣٦ ألفا و٥٠٠ امرأة في الولايات المتحدة، أن اللواتي تجاوزن الـ٦٠ من العمر واستخدمن المضادات الحيوية لأكثر من شهرين كن أكثر عرضة بنسبة ٣٢٪ للإصابة بأمراض القلب في الأعوام الـ8 التالية مقارنة باللواتي لا يتناولن هذه الأدوية.

وأوضحوا أن تقدم هؤلاء النساء في السن زاد حاجتهن إلى المزيد من المضادات الحيوية، وأحيانا لفترات أطول من الوقت؛ ما يشير إلى أن التأثير التراكمي قد يكون السبب في وجود صلة أقوى في سن أكبر بين استخدام المضادات الحيوية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في المجلة الأوروبية للقلب، أنه على الرغم من زيادة الخطر النسبي العام، فإن الخطر المطلق لكل فرد لا يزال صغيراً، مشيرين إلى أنه مقابل كل ١٠٠٠ امرأة تتناول المضادات الحيوية لمدة شهرين على الأقل من المحتمل أن تتعرض ٦ نساء لأضرار في قلوبهن أو شرايينهن.