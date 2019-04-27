شدة الشعور بالمسؤولية تسبب الوسواس القهري

حذرت دراسة يابانية من أن الأشخاص الذين يقسون على أنفسهم ويعانون من شعورهم الشديد بالمسؤولية أكثر عرضة للإصابة باضطراب الوسواس القهري أو اضطراب القلق العام، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت مجلة "ساينس ديلي" العلمية الأمريكية عن جامعة "هيروشيما" اليابانية أن الأشخاص المصابين بالوسواس القهري يتعرضون للتعذيب الذاتي من خلال التفكير السلبي المتكرر.

وأوضح العلماء أن السلوكيات التي تشبه القلق والوسواس القهري، مثل التحقق من قفل الباب شائعة بين الكثيرين، إلا أن تكرار وشدة هذه السلوكيات هي التي تظهر الفارق بين كونها سمات شخصية أو تحدث نتيجة اضطراب.

ولتحديد علاقة المسؤوليات الزائدة بالاضطراب، أرسل العلماء استبيانا عبر الإنترنت لطلاب الجامعات الأمريكية، ووجدوا أن المشاركين الذين سجلوا درجات أعلى في الأسئلة حول المسؤولية كانوا أكثر عرضة لإظهار سلوكيات تشبه سلوكيات الوسواس القهري أو مرضى القلق العام.

وأوضح العلماء أن هذه الدراسة تم إجراؤها على عدد قليل من المشاركين، مشيرين إلى إمكانية إجرائها على عدد أكبر من السكان وتحقيق نتائج مماثلة.