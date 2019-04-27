قائد البعثة الكندية بالعراق يحذر من ظهور تهديد مشابه لداعش بسبب خلافات الكتل السياسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر قائد بعثة الجيش الكندي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط العميد كولين كايفر، اليوم السبت، من ظهور تهديد مشابه لتنظيم (داعش) الإرهابي في العراق بسبب خلافات الكتل السياسية.

وقال كايفر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية " إن هزيمة (داعش) كقوة عسكرية، لا يعني نهاية النضال من أجل استقرار الأوضاع في العراق، موضحا أن المعركة أصبحت الآن سياسية ويمكن للقادة العراقيين أن يضعوا خلافاتهم جانباً، ويشرعوا في مواجهة التحديات العديدة التي أدت إلى صعود (داعش) قبل خمس سنوات".

وأضاف" إنه من ضمن التحديات توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء ومكافحة الفساد وإنهاء التمييز العرقي والديني، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن العراق قادر على التغلب على مشاكله".

وبين قائد البعثة الكندية وجود تقدم في العراق ومنه التعاون بين الحكومة العراقية وقوات الأمن الكردية، وهو يحدث لأول مرة.