انت الان تتابع القطرية تنفذ أول رحلة فوق الأجواء السورية منذ 2012 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انطلقت الجمعة، أول رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية فوق سوريا، وذلك بعد توقف الرحلات لسنوات بسبب انقطاع العلاقات الرسمية بين الدوحة ودمشق، ولأسباب أمنية متعلقة بالنزاع في سوريا. وذكر مكتب موسكو‎ التابع لمؤسسة الطيران العربية السورية، أن أول طائرة قطرية تعبر سوريا انطلقت من بيروت متجهة إلى الدوحة. ويظهر من منشور المكتب على فيسبوك، أن الرحلة، ذات الرمز QTR427، تم تنفيذها بواسطة طائرة إيرباص من طراز A320 – 232، وتستغرق نحو 4.35 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة النقل السورية مطلع الأسبوع الجاري، أنها وافقت على عبور الخطوط الجوية القطرية في أجوائها، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب بهذا الشأن.وقالت الوزارة إن الموافقة تمت على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن مؤسسة الطيران السورية لم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب.يُذكر أن مصر والسعودية والإمارات