«تلغرام» الإيراني ملوث ببرامج تجسس وغوغل تحذر

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

حذرت شركة غوغل من انعدام الأمن في تطبيقين إيرانين، هما: “تلغرام الذهبي”، و”هاتغرام”، إذ مر على نشاطهما عام واحد، مقترحة إزالة التطبيق من قبل المستخدم.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، على صفحته في “تويتر”، إن جميع نسخ تطبيق “تلغرام” تفتقر إلى الأمان، ولكننا اتخذنا إجراءات على أساس المركز الوطني للفضاء الافتراضي، مشيراً إلى أن هناك 127 نسخة غير رسمية من “تلغرام” في البلاد، وفق ما أورد موقع “إيران إنترناشونال”.

Advertisements

يشار إلى أنه مع حجب تطبيق “تلغرام”، في العام الماضي في إيران، حظي تطبيقا “تلغرام الذهبي”، و”هاتغرام”، بشعبية واسعة بين مستخدمي الإنترنت في البلاد، حيث وصل عدد مستخدميها إلى نحو 30 مليون شخص.

ورغم حجب تطبيق “تلغرام” في إيران، فإنه يحظى بنحو 50 مليون مستخدم إيراني.

يذكر أن الفارق ببين تطبيق “تلغرام” والتطبيق الإيراني، أن التطبيقات الإيرانية تتيح للشخص استخدام “تلغرام” دون الحاجة إلى “كاسر”، لكن مع اختلاف مهم، وهو أن كل الاتصالات التي يتم تبادلها بين المستخدمين في تطبيقي “تلغرام الذهبي” و”هاتغرام”، قابلة للتنصت من قبل الحكومة الإيرانية.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن رئيس شرطة الفضاء الافتراضي في جزيرة كيش (فتا)، وصفه تطبيق “تلغرام الذهبي” بأنه ملوث ببرامج تجسس، مضيفةً أن التطبيقات التي يتم تفعيلها دون استخدام “كاسر”، بما فيها “تلغرام الذهبي”، و”دوست يا” (البحث عن أصدقاء)، و”همسريا” (البحث عن زوج)، هي تطبيقات ملوثة ببرامج تجسس، حيث تتم فيها سرقة معلومات المستخدم فور تثبيتها.