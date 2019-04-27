الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من "أنصار الله" جنوب غربي الضالع

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوماً على المواقع التي حاول الحوثيون التمركز فيها بمديرية الأزارق جنوب غربي الضالع".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشار إلى "تنفيذ الجيش عمليات ملاحقة واسعة للحوثيين الذين فروا إلى المناطق المجاورة في الحشاء". وإلى ذلك، "دفعت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، مدعومةً من التحالف العربي بتعزيزات إلى مديرية الأزارق".
ووفقاً لموقع الجيش، "تتضمن التعزيزات أسلحة نوعية متعددة، بالإضافة إلى تسليح العشرات من أبناء المناطق ذاتها المنخرطين في المقاومة الشعبية، تمهيداً لمواصلة تعقب الحوثيين وتطهير مديرية الحشاء".
وتمكنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق اليوم، من التوغل في أطراف مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، والسيطرة على مناطق ومواقع بينها نقطة تورصة العسكرية، اثر هجوم واسع على الجيش اليمني أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.
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