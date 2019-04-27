شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: مليشيات الحوثى تقصف أحياء سكنية جنوب الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت ميليشيات الحوثى، مساء الجمعة، أحياء سكنية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، وصعدت من عملياتها العسكرية على الجيش اليمنى، فى إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وأوضحت مصادر محلية - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية - أن الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة منازل المواطنين فى مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أسفر عن أضرار بالغة بالمنازل، وتسبب فى إثارة حالة من الذعر والفزع بين الأهالي.

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كما قصفت الميليشيات مواقع عسكرية للجيش اليمنى فى منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف الهاون وبى 10، إضافة إلى قذائف آر بى جى وصواريخ "لو" .

كذلك استهدفت مواقع أخرى للجيش فى الجبلية، مستخدمة الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وسلاح 14.5 ، ويكثف الحوثيون استهدافهم للأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمنى بالحديدة، فى انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، الذى بدأ فى 18 ديسمبر الماضي، وسط اتهامات من الحكومة الشرعية للميليشيات بالسعى للقضاء على أى فرص للسلام ترعاها الأمم المتحدة.