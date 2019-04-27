انت الان تتابع العراق: تدمير 8 عبوات ناسفة وخندق للإرهابيين بكركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تدمير 8 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى خندق للإرهابيين بمحافظة كركوك شمالي العراق. وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، تمكن من تطهير قرية (سماكة) بالكامل، وتدمير 8 عبوات ناسفة عبارة عن قذائف مدفعية"، مشيرة إلى أن "القوة تمكنت، أيضا من تطهير (حاوي وادي الشاي) جنوبي محافظة كركوك وتدمير خندق كبير للإرهابيين هناك".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس اعتقال 12 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي بالمحافظة ذاتها.وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت 10 أبريل الجاري، عن انفجار 3 عبوات في قضاء القائم المحاذي للحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار، بحسب "روسيا اليوم".وذكر بيان للخلية: "العبوة الأولى كانت لاصقة