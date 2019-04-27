السودان.. لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن تحالف الحرية والتغيير السوداني، يضم قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بجانب تجمع المهنيين، مساء الجمعة، تشكيل لجنة تضم 15 عضواً، للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حول نقل السلطة للمدنيين.

وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير ساطع الحاج، إن اللجنة فور تكوينها مساء الجمعة، شرعت في اتصالات بالمجلس العسكري لتحديد موعد لاجتماع مشترك بين الطرفين للتفاوض حول الهياكل الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية.

وأشار الحاج إلى أن اللجنة تشكلت من مكونات تحالف الحرية والتغيير الخمسة، وتضم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق، بجانب القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف.

وأكد الحاج أنه تم تخصيص 3 مقاعد داخل اللجنة لممثلي الحركات المسلحة.

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يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية والتغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.

وفي 11 أبريل (نيسان) الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.