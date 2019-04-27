غزة.. حصيلة المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال ترتفع لـ 60 شخصًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفعت أعداد فلسطينيين" target="_blank">المصابين الفلسطينيين، مساء الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة إلى 60 فلسطينيا، وذلك خلال الجمعة السادسة والخمسين من مسيرات العودة بعنوان "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة، إصابة 60 فلسطينيا بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى شرق قطاع غزة، بينهم 4 اناث و15 طفلا ومسعف و صحفي.

وتوافد الفلسطينيون إلى مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة بعد عصر اليوم الجمعة فى جمعة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة.

ومن جانبها دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالقدوم العاجل إلى قطاع غزة .

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وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفى أقامته شرق غزة "ندعو الرئيس أبو مازن للقدوم العاجل إلى غزة كى نعلن معا عن وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل لمواجهة صفقة القرن".

كما دعت الهيئة الجماهير العربية للمشاركة فى فعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان جمعة "الجولان عربية سورية" تأكيدا على وحدة الأمة العربية.

وأضافت الهيئة "ندعوا لاعتبار يوم الأربعاء 15/5 يوما للإضراب الشامل والتوجه بمئات الآلاف نحو مخيمات العودة"، مؤكدة على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.