ترامب: السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة انتاج النفط

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

وكتب ترامب على تويتر، "تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون". وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن جهوده لاقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وبأن أسعار النفط تنخفض. لكنه قال إن ارتفاع الأسعار في كاليفورنيا سببه الضرائب.

وقد أكد في وقت سابق الجمعة، أنه دعا "أوبك" إلى العمل على خفض الأسعار قائلاً، "أسعار الوقود تتراجع. اتصلت بالمنظمة وقلت لهم (عليكم خفض الأسعار)".

رغم ذلك كان سعر الوقود المباع الجمعة، أعلى مما كان عليه قبل أيام. وبحسب أرقام الرابطة الوطنية لنوادي السيارات، فإن غالون النفط (نحو 3.8 ليتر) يباع في الولايات المتحدة بـ2.883 دولار في مقابل 2.887 دولار قبل أسبوع و2.648 دولار قبل شهر.

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وليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الأمريكي المنظمة إلى زيادة الإنتاج بغية خفض الأسعار.

ولكن في آخر تغريداته، كتب أن الضرائب في كاليفورنيا هي السبب في ارتفاع الأسعار هناك.

وقال، إن "ضريبة كاليفورنيا على البنزين تسبب مشاكل كبيرة في التسعير في الولاية. تحدثوا إلى الحاكم لتخفضيها".