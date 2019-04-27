شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: السعودية ودول أخرى فى "أوبك" وافقت على زيادة انتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، إن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه بشأن زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

وقال ترامب - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية:"تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط...والجميع موافقون".

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق أن جهوده لإقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وبأن أسعار النفط تنخفض.