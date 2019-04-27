مداهمة مصنع خمور تديره عمالة أجنبية في جدة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - جدة: ضبطت شرطة محافظة جدة بمشاركة بلدية المليساء الفرعية، مصنعا داخل حوش يعمل على إنتاج الخمور المسكرة، وتديره عمالة أجنبية مخالفة. وأسفر مداهمة الشرطة للموقع عن القبض على 3 عمال وتسليمهم لإدارة الوافدين لترحيلهم بعد تطبيق العقوبة النظامية بحقهم. وتم إتلاف 240 قاروة مسكر في منهول الصرف الصحي، كما تم إتلاف 28 جالون بلاستيكي كبير سعة 200 لتر بعد تفريغ محتواها من الخمر في منهول الصرف الصحي، وتم مصادرة ثلاثة معدات ضخ وجهاز تقطير وجهاز تكثيف. Advertisements

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