شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد.. هطول أمطار رعدية على حائل والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي منطقتي حائل والقصيم إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتوقعت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، استمرار هطول الأمطار إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل على حائل، فيما ستنتهي الحالة في الرابعة فجرا على القصيم.

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