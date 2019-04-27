شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد مهنة سائقة أجنبية خاصة داخل المملكة؟.. «الجوازات» تحسم الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت المديرية العامة للجوازات، الأنباء المتداولة بشأن وجود مهنة سائقة خاصة للأجنبيات حاليا داخل المملكة. جاء ذلك في رد من الجوازات على مواطن وجه سؤالا قال خلاله: “هل توجد مهنة سائقة خاصه للأجنبيات حاليا؟”. وردت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة: “في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل توجد مهنة سائقة أجنبية خاصة داخل المملكة؟.. «الجوازات» تحسم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.