راكب يفقد صوابه ويرعب طاقم الطائرة والمسافرين

تسبب مسافر بحالة من الرعب والذعر على متن ​طائرة​ بريطانية، حين حاول فتح باب الطائرة، التي كانت مرتفعة بنحو 9000 متر.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان الطائرة كانت تتجه من مطار غاتويك في مدينة كرولي إلى مدينة بيزا الإطالية، عاشت دقائق من الرعب بسبب راكب متهوّر.

وعمد هذا الشاب 30 عاما، إلى فتح باب الطائرة بالقوة، قبل أن يوقفه أفراد الطاقم وبعض المسافرين، حيث حاصروه وطرحوه أرضا لمنعه من الحركة.

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وقال شهود إن الرجل كان عصبيا وغير متحكم في أفعاله، مشيرين إلى أنه كان في المرحاض، قبل أن يخرج منه بعد دقيقتين متوجها نحو الباب، حيث حاول فتحه عنوة مرتين، من دون أن ينجح في ذلك.

ويقول خبراء الطائرة إن التمكن من فتح الباب خلال تحليق الطائرة قد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة والضغط، مبرزين أن النتيجة ستكون كارثية.

وجرى اعتقال الرجل بعد وصول الطائرة الى مدينة بيزا، حيث سيتم التحقيق معه لمعرفة أسباب إقدامه على الأمر.