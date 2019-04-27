واشنطن تحذر طهران من العبث بـ«إمدادات النفط»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذر مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من أي محاولة إيرانية لوقف إمدادات النفط، معتبرًا أن ذلك سيتسبب بمتاعب كبيرة لطهران وحلفائها في المنطقة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، بحسب "سكاي نيوز"، أنّه لا توجد خطط لتمديد فترة إعفاء للصين من شراء النفط الإيراني، متابعًا: "هم يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإنّ ذلك لا يجري التفكير فيه.. الاسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية".

والاثنين الماضي، قرر الرئيس الأمريكي إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، والتي سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى.

لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

واعتبارًا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.