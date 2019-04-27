فنادق أبوظبي في رمضان.. عروض على الغرف والإفطار والسحور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم



أعلنت فنادق أبوظبي عن طرح عروض متنوعة احتفاء بشهر رمضان المبارك، حيث تركزت هذه العروض على تقديم وجبات الإفطار والسحور في مطاعمها، إلى جانب طرح عروض ترويجية على أسعار الغرف الفندقية بها لتنشيط الحركة السياحية الداخلية وجذب السياح والزوار.

وذكر مديرون وعاملون في فنادق أبوظبي أنه جرى طرح عروض تنافسية للشركات والمجموعات من الموظفين والعائلات لقضاء تجارب إفطار وسحور لديها، معربين عن توقعاتهم بتحقيق إشغالات مرتفعة في المطاعم طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح هؤلاء أن عروض الغرف الفندقية بأسعار تشجيعية من شأنه تنشيط الحركة السياحية سواء الداخلية أو الخارجية، معربين عن توقعاتهم بتسجيل إشغالات في الغرف الفندقية طوال شهر رمضان تتراوح بين 60-80%.

قال كمال فاخوري مدير إدارة العمليات في مجموعة كريستال الفندقية: لقد شهدنا حركة نشطة قبل بداية شهر رمضان المبارك تتعلق بحجوزات في مطاعم فندق كريستال أبوظبي، وهذا الأمر سيسهم في تعزيز إيرادات الفندق حيث تحرص العائلات والشركات طوال شهر رمضان على القدوم إلى الفندق وقضاء تجارب ممتعة للإفطار والسحور.

وأعرب فاخوري عن توقعاته أن يحقق الفندق نسبة إشغال للغرف الفندقية خلال شهر رمضان تصل إلى 80%، موضحاً أن الفندق قد طرح أسعاراً تنافسية ومميزة للجميع لتنشيط الحركة السياحية وجذب الزوار من إمارات الدولة الأخرى.

قال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رمادا داون تاول أبوظبي: نعمل دوماً على طرح عروض مميزة للزوار والنزلاء لقضاء أوقاتهم بمطعم الفندق، وفي شهر رمضان المبارك طرحنا عرضاً للإفطار أو السحور في حال قدوم شخصين يمكنهم استضافة شخص ثالث مجاناً، وقضاء تجربة ممتعة، حيث يتوفر بوفيه يومي للإفطار يتضمن تشكيلة متنوعة من المأكولات الشرقية.

وأعرب إبراهيم عن توقعاته أن تتراوح نسبة الإشغال بالفندق بين 75-80% خلال شهر رمضان خاصة مع العروض التي جرى طرحها على الغرف لجذب الزوار والنزلاء والأفواج السياحية.

من جانبه، قال أسامة مصطفى مساعد مدير تنفيذي في فندق المفرق: لقد طرحنا عروضاً موجهة للشركات والمجموعات بأسعار تنافسية مع خصومات بنسبة 20% للحجوزات المبكرة للأفراد، إلى جانب تقديم تذاكر لزيارة مرافق ياس الترفيهية.

وأوضح مصطفى أن الفندق قد حرص خلال العام الجاري على إقامة خيمته الرمضانية بالقرب من المسبح، معرباً عن توقعاته بتسجيل إشغالات في غرف الفندق تصل إلى 70% خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أسامة شروف، نائب رئيس مجموعة جنة لشؤون المبيعات في فندق جنة برج السراب:» لقد سارعنا للإعلان عن مجموعة من العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك تتعلق بالمطاعم والغرف الفندقية، حيث طرحنا عروضاً للشركات والأفراد الراغبين بتجربة الإفطار والسحور في مطعم الفندق بأسعار مناسبة، مع خصومات للأعداد الكبيرة.

وذكر شروف أن الفندق قد طرح أسعاراً مغرية على الغرف الفندقية، وذلك لجذب النزلاء والسياح والزوار خلال الشهر الفضيل، معرباً عن توقعاته بتسجيل إشغالات خلال شهر رمضان تتراوح بين 60-70%.

قالت جوليا جيماديفا- مديرة المبيعات والتسويق فندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي: يعتبر شهر رمضان المبارك فترة مميزة للغاية بالنسبة للفنادق، إذ يحمل فرصاً استثنائية للاحتفاء بالثقافة العربية والمطبخ المحلي. لذلك فهو يتطلب الكثير من التحضيرات المسبقة، حيث تستقبل وجهات الطعام عدداً كبيراً من الذواقة.

وأضافت: لدينا قاعة إفطار جديدة في صالة العروض الفنية 165 Below التي سيتم تزيينها بديكور مستوحى من التراث العربي، لتتحول إلى قاعة مثالية لأمسيات الإفطار الرمضانية، حيث نستعد لتقديم تشكيلة غنية من الأطايب الرمضانية المميزة، وخيارات متنوعة وشهية من بوفيه الإفطار الذي يتضمن مجموعة واسعة من العصائر العربية والسلطات والشوربات والأطباق الساخنة ومحطات الطهو الحية ومنصات إعداد الأطباق الخاصة، إضافة إلى الحلويات.

من جهته، أعرب ستيفان فوكس المدير العام لفندق جميرا في أبراج الاتحاد، أبوظبي عن توقعاته بارتفاع نسبة الإشغال في مطاعم الفندق خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح بأن تدفق الحجوزات يبدأ مع حلول الشهر الكريم ويتحسن تدريجياً ليصل إلى إشغال كامل أو شبه كامل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ومن جانبها، قالت ليندا غريفين المدير العام لجميرا في منتجع جزيرة السعديات، أبوظبي نتوقع في منتجع جزيرة السعديات استمرار الارتفاع في نسبة الإشغال بالفندق والمطاعم التابعة له خلال الشهر الفضيل، ولا سيما أن الإقبال الكبير الذي شهده الفندق خلال الفعاليات التي شهدتها جزيرة السعديات ساهم أيضاً في استقطاب العديد من الزوار والسياح القادمين إلى العاصمة أبوظبي.

وأضافت غريفين:» كما نتوقع أيضاً أن تشهد المطاعم الموجودة في مختلف أنحاء الفندق إقبالاً كبيراً خلال الشهر الفضيل، فقد شهدنا حتى الآن توافد العديد من الوفود الممثلة للشركات وكذلك الأفراد على الحجوزات في جميرا في منتجع جزيرة السعديات.

قال مصطفى صقر المدير العام لفندق سانت ريجس أبوظبي: يسرنا الكشف عن جناح أبوظبي الملكي مرة أخرى خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدم تجربة إفطار فاخرة للعائلة والأصدقاء تتضمن تشكيلة واسعة من أشهى الأطايب العربية التقليدية، وغرفة مخصصة لألذ الحلويات كالكنافة والقطايف والمشروبات الرمضانية الرائعة.وأضاف صقر: ستكون هذه التجربة متاحة بشكل خاص ل 50 ضيفاً محظوظاً أيام الخميس والجمعة والسبت من آذان المغرب إلى الليل، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ومن جهته، قال أحمد المرجوشي، المدير العام لفندق تلال ليوا: يُعدّ رمضان الوقت المثالي لاجتماع العائلات والأصدقاء والاحتفال بروح الشهر الفضيل وخلق ذكريات لا تنسى في فندق تلال ليوا، و لقد تمّ تصميم بوفيه الإفطار والسحور الحصري في الفندق بشكل مدروس لخلق أجواء الاجتماعات العائلية المُحببة مع الانغماس في الخيارات الشهية من الأطباق الرمضانية المميزة.

قصر الإمارات

يقيم فندق قصر الإمارات للضيوف والزوار خيمته الرمضانية المتميزة والمخصصة للإفطار والسحور. وتقع الخيمة المُصمّمة خصيصاً للاحتفاء بالشهر الفضيل على واجهة القصر، وستوفر إطلالات خلابة على الشاطئ.

وسيتمّ تقديم الأطباق المميزة والمأكولات الشهية المُفضّلة خلال الشهر الكريم ضمن بوفيه الإفطار المفتوح يومياً. ومن خلال محطات الطهي والتقديم الحية في إرضاء جميع الأذواق.