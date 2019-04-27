طقوس تقديم الشاي تبهر جمهور «المغرب في أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

تتواصل فعالية «المغرب في أبوظبي»، وتسلط الضوء على مميزات السوق المغربي الذي يتسم بالجودة والأصالة ومهارة العارضين والابتسامة التي تظهر على الوجه مع جماليات المكان والاهتمام بالتراث.

وخلال جولة ”الخليج 365” داخل السوق ضمن الفعالية التقينا صابر صادق، الذي يعرض البهارات والتوابل المغربية، مثل الزنجبيل، والكمون، والأعشاب العطرية، وزيت الأرجان، والنيلة الزرقاء، إضافة إلى صابون البردي وعدد من المنتجات التي تستخدم في الحمام الفاسي والصحراوي. كما تعرض في الفعالية العديد من أنواع التمور المغربية ذات القيمة الغذائية الكبيرة، وبعضها محشو بالشيكولاتة، والمكسرات. وخلال جولة في ركن الأصالة أشارت لبنى القديري، التي تعرض مجموعة من مواد التجميل الطبيعية، إلى أن هذه المواد لها فائدة كبيرة للبشرة والجسم وصحة الإنسان، بينها زيوت الأرجان والصبار، وأنواع من الصابون وكريمات الوجه. وأبهرت الطقوس الخاصة بتقديم الشاي الزوار، إذ يُعبر كل كوب من الشاي في الفعالية عن الترحاب العميق ودفء المحبة وكرم الضيافة المتوارث، والتي لا يمحوها الزمن من قلوب المغاربة، وتراثهم العريق، فهي طقوسهم القديمة، ورمز لحسن استقبال ضيوفهم.

«الأتاي» كما يسميه المغاربة هو الشاي الأخضر، وله مكانة خاصة، ليس في موائد الطعام فقط، وإنما في دواوين الشعراء والأدباء، الذين أفردوا لهذا المشروب قصائد وزجلاً ومتوناً لم تترك صغيرة ولا كبيرة عنه إلا وأبرزتها.