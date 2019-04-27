الحوثيون يتساقطون في الضالع ويتقهقرون بالبيضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات



أعلن الجيش اليمني، أمس، مصرع 70 حوثياً في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالي جبهة مريس. وأكد أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 30 قتيلاً في صفوفها بينهم القيادي الميداني المكنّى «أبو حمزة»، وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، استهدفت قوات الجيش اليمني بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعات لميليشيات الحوثي، في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، وأسفر القصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وكثفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها خلال الساعات الماضية، على حشود ميليشيات الحوثي، في محافظتي لحج والضالع، إضافة إلى محافظة تعز.

وأفادت مصادر، بأن مقاتلات التحالف دمرت أربع عربات عسكرية كانت تحمل مقاتلين تابعين للميليشيات وعربة تحمل مدفعاً ومركبة قتالية من نوع «بي إن بي» غرب منطقة مريس شمال الضالع. كما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعاً آخر للميليشيات الحوثية جنوب مدينة دمت.

وشنت طائرات التحالف العربي، غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي على أطراف مديرية الأزارق في الضالع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وجاءت الغارات عقب هجوم شنته الميليشيات الموالية لإيران على أول نقطة في مدخل الأزارق.

وأحبطت القوات المشتركة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، محاولة تسلل الميليشيات إلى الأزارق، وأكدت مصادر عسكرية ومحلية بالمديرية، أن الأوضاع باتت مستقرة بعدما كسرت القوات المشتركة من اللواء 33 مدرع والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، محاولة سيطرة الحوثيين على منطقة طورسة شرقي الأزارق، ودارت معارك عنيفة بين الجانبين انتهت بفرار الحوثيين وتعزيز القوات المشتركة وجودها في طورسة بالضالع والمسيمير في لحج.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات اليمنية المشتركة، بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، جنوبي اليمن. ويحاول المتمردون الحوثيون استعادة أحد المواقع الجبلية الاستراتيجية التي خسروها في المديرية في وقت سابق. وكثّف المتمردون من قصفهم بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع قوات دعم الشرعية والقرى السكنية في بلدة الحبج في مديرية الزاهر، وتسبب القصف العشوائي في تدمير عدد من المنازل.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ب6 غارات تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة ورزان، التابعة لمديرية دمنة خدير جنوب شرق محافظة تعز. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، إن الغارات استهدفت تعزيزات قتالية للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات بجبهة كرش والقبيطة شمال محافظة لحج. وأدى القصف إلى تدمير عدد من الآليات وناقلات جند، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الميليشيات الانقلابية.

وأعلنت قوات ألوية العمالقة، مقتل ثلاثة من جنودها المتمركزون في محافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر انفجار عبوة ناسفة حوثية. وقال بيان صحفي صادر عن ألوية العمالقة: «استشهد ثلاثة جنود من قوات ألوية العمالقة، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بعدما أقدم عدد من عناصرها على التسلل إلى حي المنظر التابع لمديرية الحوك، وزرع عبوة ناسفة في إحدى الطرق الفرعية».

وأضاف: أن الجنود الذين استشهدوا كانوا في دورية ميدانية، لتسجل بذلك الميليشيات الحوثية، خرقاً جديداً للهدنة الأممية يضاف إلى سلسلة الخروقات المتواصلة بشكل يومي.