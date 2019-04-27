بيئة الأدب وأسئلته

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أهي المصادفات التي تجعل مبدعاً معيناً، أكان كاتباً أو موسيقياً أو فناناً تشكيلياً، يُفصح عن موهبة متميزة قد تبلغ حد العبقرية، يولد وينشأ في بلد بعينه، أو ينتسب إلى حضارة أو ثقافة بعينها، لا إلى بلد آخر وثقافة أخرى غير التي ولد ونشأ في أحضانها؟.

هل الأقدار توزع المواهب المتميزة وفق أو بدون حسابات على الأمصار والحضارات، أم إن هذه المواهب لكي تُفصح عن نفسها بالطريقة التي أفصحت عنها بالفعل، تلزمها شروط البيئة التي ولد ونشأ فيها أصحاب هذه المواهب؟، سيقول بعضنا إن الموهبة معطى فطري من الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنها غير خاضعة لشروط معينة من المعيش والتطور الثقافي كي تُفصح عن نفسها، وبصرف النظر عن مكان مولد ونشأة صاحب هذه الموهبة.

ولا جدال في أن الموهبة هي بالفعل معطى فطري، فما من أحد يصبح مبدعاً متميزاً ما لم يكن يتوفر على موهبة الإبداع المعطاة له فطرياً بالتأكيد، ولكن على هذا يترتب سؤال مهم: كم من المواهب طُمرت ولم تجد فرصة كي تفصح عن نفسها لأن أصحابها لم يولدوا أو ينشأوا في بيئة حاضنة تقدر هذه الموهبة وتنمّيها؟.

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هذه أسئلة أثارها في ذهني حديث عما يمكن أن نصفه ب«الهوية الروسية» للكاتب الروسي ديستويفسكي، وارد في كتاب عنه وضعه نيقولاي برديائف، وفيه يجزم الكاتب أنه ليس بوسعنا أن نتخيل ديستويفسكي بمعزل عن كونه روسيا، وأنه لكي نفك لغز النفس الروسية علينا أن نفك رموز أدب ديستويفسكي نفسه، وأن الغربيين مطالبون لكي يفهموا روسيا بقراءة أدب ديستويفسكي.

ولا يرد هذا الحديث في سياق المديح وحده، لا لديستويفسكي ولا لروسيا، وإنما في إطار رؤية شاملة تدعو لفحص الوعي القومي الروسي بكل نقائضه، بما في ذلك انحرافات هذا الوعي «بالتواضع والصلف، بالتعاطف الإنساني، وبالوطنية المتزمتة».

ومع أن ديستويفسكي كان معتداً بصفته «مواطناً أوروبياً حقيقياً»، وقال عن أوروبا أشياء مذهلة لم يقلها عنها أحد مثله، فإنه بالمقابل كان مسكوناً بالقومية الروسية حد التطرف الذي يجعله يرى وطنه في مقام أعلى من كل أوروبا.

حسب مؤلف «رؤية ديستويفسكي للعالم» فإن الشعور القومي عنده لم يكن متزناً على الإطلاق أو متسماً باليقين الهادئ الذي يخلو من التمزق، بل كان مصاباً بنوع من المرض.

ونعود للبداية: لو لم تكن روسيا تطرح على نفسها آنذاك تلك الأسئلة حول هويتها ومصيرها، هل كانت ستُنجب كاتباً عبقرياً يعبر عنها مثل ديستويفسكي؟.

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