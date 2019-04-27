«العسكري» السوداني والمعارضة يستبعدان لجنة زين العابدين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تحالف المهنيين الذي يقود الاحتجاجات الشعبية في السودان اتفاقه مع المجلس العسكري على تكوين لجنة مشتركة لا تضم أعضاء اللجنة السياسية، وذلك عقب اجتماع مشترك بين ممثلين للتجمع المهني والمجلس العسكري الانتقالي أمس الجمعة في الخرطوم. وقال التجمع إن اللجنة السياسية كانت تحاول التلاعب بالمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي. وأضاف أن المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية لنفسه ونحن لا نؤيد ذلك. وأوضح من جانب آخر أنه لا توجد خلافات داخل قوى الحرية والتغيير. وقال نفضل أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات نظرًا لجسامة المهام المنتظرة. كما اكد ان التجمع يتفاوض على كيفية تنفيذ مطالب الثورة، لكن المطالب ذاتها غير قابلة للتفاوض، مشددا على ان الاعتصام هو وسيلة الشعب في تحقيق مطالب الثورة.

وكان عضو فريق الاتصال بتحالف قوى الحرية والتغيير مدني عباس قال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس العسكري يتحفظ على مطلبهم بتكوين مجلس سيادة مدني به تمثيل للعسكريين. في المقابل يرى المجلس العسكري انه سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط فيما يتولى المدنيون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال المتحدث إن نقطة الخلاف مع المجلس العسكري تنحصر في الترتيبات الانتقالية التي تتصل بهيكلة «المجلس السيادي».

يجيء ذلك في وقت، شارك آلاف السودانيين في أداء صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع بالخرطوم في موقع اعتصام حاشد مناهض للحكومة لا يزال مستمرا حتى بعدما أزاح الجيش الرئيس عمر البشير عن السلطة قبل أسبوعين.

وأَم المصلين مطر يونس وهو مدرس دين ضرير يبلغ من العمر 49 عاما من إقليم دارفور سُجن مرارا إبان حكم البشير. وقال يونس لرويترز «ننادي بدولة مدنية ديمقراطية. نرفض حكم العسكر. دور العسكر حماية البلاد لا حكم البلاد». وقال إنه يرغب في أن تشارك النساء والشبان في حكم السودان. وأضاف «الشباب والنساء هم من قادوا الثورة».

وقال هارون آدم وهو من دارفور إن أسرته تعيش في مخيم كلمة، أحد المخيمات المترامية التي لا تزال تؤوي مئات آلاف الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة ديارهم إثر نزاع دام في 2003 .

وبعدما فرغوا من الصلاة، أخذ المحتجون يرددون «مدنية.. مدنية» في إشارة إلى مطالبهم بحكم مدني. وأنشد موسيقيون أغاني شعبية.

وفي مسجد في جنوب الخرطوم، دعا إمام المسجد المتشدد عبد الحي يوسف في خطبة صلاة الجمعة إلى تجمع الاثنين لحماية الشريعة. وقال «إنهم يدعون إلى دستور علماني سنحتشد يوم الاثنين لنقول لهم ان الشريعة الإسلامية خط أحمر». (وكالات)