نهيان بن مبارك يتوج أبطال الحزام الأسود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسدل الستار أمس على بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الحادية عشرة، حيث توج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الفائزين بمنافسات الحزام الأسود لفئة الكبار من الرجال والسيدات، الذين دخلوا قائمة الأساطير العالميين، بعد 7 أيام من المنافسات المثيرة في تظاهرة تعتبر الأكبر والأبرز على مستوى رياضة الجوجيتسو للمحترفين في العالم، شهدت أبوظبي خلالها نزالات جمعت أكثر من 5 آلاف لاعب ولاعبة من 102 دولة.

وحضر ختام البطولة والتتويج الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، وأحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وباناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

كما حضر عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكان من بين الحضور أيضاً البطل السابق للوزن الثقيل أنطونيو رودريغو نوجويرا.

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وفي ختام النزالات الحماسية ال 12 التي شهدتها صالة «مبادلة أرينا»، اعتلت البرازيل سلّم ترتيب الدول بحصولها على 11 ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية، وتقاسمت الإمارات والمملكة المتحدة المركز الثاني بفضيتين لكل منهما، في حين حلت النرويج في المركز الثالث بذهبية واحدة، وحصد فضيتي الإمارات، البطل فيصل الكتبي، في فئة الرجال لوزن تحت 85 كجم، بينما فاز زميله، يحيى الحمادي بفضية وزن 110 كجم.

وقال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «نتقدم بعظيم الشكر والامتنان للوالد القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المتواصل لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات حتى وصلت إلى ما هو عليه اليوم، وباتت عاصمتنا أبوظبي وجهة يشار إليها من كل اتجاهات العالم نظير ما تقدمه من مستوى عالمي في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى والمسيرة مستمرة نحو تسطير المزيد من النجاحات والإنجازات النوعية».

وأضاف: «نجحت أبوظبي ودولة الإمارات في كتابة صفحة مشرقة جديدة في تاريخ رياضة الجوجيتسو، إذ تحقق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المزيد من النجاح عاماً بعد عام، وهو ما يبدو جلياً في المستوى العالمي منقطع النظير للأبطال المشاركين في نسخة هذا العام والذين اجتمعوا تحت سقف مبادلة أرينا في أبوظبي، عاصمة الجوجيتسو».

وتابع: «طموحاتنا بلا حدود، ونسعى كل يوم للتطوير، وندرك بأننا في منافسة مع الآخرين، وسنسعى جاهدين من أجل الوصول إلى أعلى المعدلات العالمية في معايير الجودة، وأساليب بناء وصناعة الأبطال، والإعداد النفسي والبدني، ونشعر بفخر بما قدمناه ولكن تطلعاتنا بعيدة وسنصل إليها مستقبلاً».