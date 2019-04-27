الجزائر: عشرات الآلاف يتظاهرون في الجمعة العاشرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر عشرات آلاف الجزائريين، أمس، وسط العاصمة الجزائرية ومناطق مختلفة في البلاد، للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختباراً لقدرتهم على مواصلة التعبئة في الجمعة العاشرة على التوالي، بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة المستقيل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد، في وقت دعت مجموعة الأزمات الدولية النظام الجزائري إلى إعطاء مؤشرات حول التغيير والدخول في حوار لتجنب استخدام القمع الذي يمكن أن يجر البلاد إلى الفوضى.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لما وصفوه ب«بقايا نظام بوتفليقة»، وأبرزها شعار«دولة القانون» مجدّدين مطلبهم برحيل رجالات الرئيس المستقيل خلال العقدين الماضيين، وشدّد المتظاهرون على حتمية محاسبة «رؤوس الفساد»، مطالبين بالفصل بين السلطات «فصلاً عملياً لا شكلياً». وأكد المحتجون في الجمعة العاشرة أن «الذهاب لجمهورية ثانية هو خيار شعبي على السلطة الحالية التّنحي لتحقيقه»، معبّرين عن رغبتهم في أن يحكم البلاد «رجل وطني ضمن دستور يساهم الشّعب في كتابته وفق المادتين 07 و08 اللتين تنصان على أن الشعب مصدر كل السلطات». ونصّب المتظاهرون صندوق اقتراع وسط ساحة البريد المركزي، بقلب العاصمة الجزائر، تاركين المجال للمحتجين لكتابة مطالبهم ووضعها داخل الصّندوق. ورفض المحتجون إجراء الانتخابات الرّئاسية وفق التاريخ الذي حدّده رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح في الرابع من يوليو/‏ تموز المقبل. واعتبر المحتجون جر كبار رجال الأعمال نحو القضاء وإقالة أسماء ثقيلة ارتبط اسمها بنظام بوتفليقة، خلال الأسبوع الماضي «خطوة إيجابية ولكنها لن تلهي الشّارع عن مطالبه الأولى والمستعجلة بتغيير النّظام القائم في البلاد». وطالب المحتجون في مسيرتهم مجدداً أمس باستقالة الوزير الأول، نورالدين بدوي. وتواصلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل «النظام» بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع «لا نصف ثورة»، مع دعوتها أيضاً إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل «النظام» كاملاً. أما صحيفة الخبر، فعنونت «جمعة التأكيد على خيار الشعب» في المطالبة برحيل كل «النظام»، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي.

في غضون دعا تقرير لمركز الأبحاث التابع لمجموعة الأزمات الدولية النظام الجزائري، الى «الدخول فوراً في حوار مع قادة المجتمع المدني الذين يلقون قبولا لدى المتظاهرين» للتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي التي ستعيد الثقة وتحول دون دخول البلاد في حلقة من العنف المنفلت من السيطرة. (وكالات)