السفير السعودي يثمن احتفاء المعرض بالتراث الشعري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار تركي بن عبدالله الدخيل، السفير السعودي في الإمارات، جناح دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في المعرض، وكان في استقباله عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة.

ورافق آل علي الدخيل خلال جولته بين أروقة المعرض، حيث استعرض تفاصيل المشاركات المحلية والعربية والعالمية، مستطلعاً ما تقدّمه الأجنحة المشاركة من إصدارات ومبادرات قرائية وفعاليات تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسهم في التعريف بالتراث الوطني والإرث الثقافي للدول المشاركة.

كما اطلع على مبادرات ومشاريع الدائرة الرامية إلى تفعيل المشهد الثقافي، ودعم الوصول إلى المعرفة، وجعل القراءة ممارسة يومية في حياة الأفراد.

وأبدى الدخيل إعجابه بمعروضات الدائرة، من كتب وإصدارات، إلى جانب ركن شخصية المعرض «فتاة العرب»، معبراً عن تقديره لاحتفاء المعرض بالتراث الشعري والمنجز الأدبي للشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، وعلاقتها بالتحولات التاريخية التي شهدتها الإمارات والخليج خلال العقود الأربعة الماضية، وأهمية دور الشعراء والشعر في تجسيد هذه التحولات المصيرية في حياة المكان وإنسانه.