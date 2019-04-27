«أستانا - 12» تفشل في الاتفاق على قوائم «الدستورية السورية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختُتمت، أمس الجمعة، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول سوريا، التي استمرت يومين بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، من دون تحقيق أي تقدم ملموس حول إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد التي دمّرتها الحرب.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، في ختام الجولة عن فشل المشاركين في المحادثات، في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لكنه قال إن الاتفاق النهائي عليها بات قريباً. وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي، أمس، في ختام الجولة، إن أطراف مفاوضات أستانا اتفقت على عقد اجتماع في جنيف، حيث سيعلن المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، عن تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية المنشودة. وقال لافرينتيف إن موعد هذا الإعلان لم يبحث بعد، لكنه رجح أن يحدث ذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي البيان الختامي للجولة 12 من هذه المحادثات، الذي صدر أمس، أكدت الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة «إسرائيل» على الجولان المحتل. وأكدت الدول الضامنة رفضها أي محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، كما عبرت عن عزمها على التصدي لمخططات انفصالية تهدف لتقويض سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، والأمن القومي لدول الجوار. واتفقت الدول الضامنة على مواصلة المشاورات حول شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا على أساس احترام سيادة البلد، ووحدة أراضيه. وجددت الدول الضامنة عزمها على الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملاً، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة، والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون من أجل دحر «داعش» و«النصرة»، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل. وأكدت الدول الضامنة أن النزاع السوري لا حل عسكرياً له، مجددة التزامها بدفع عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وذكر البيان أن الدول الضامنة أجرت مشاورات مفصلة فيما بينها، ومع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن أيضاً، بهدف تسريع إطلاق اللجنة الدستورية السورية، وقررت إجراء جولة جديدة للمشاورات في جنيف، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لجهود بيدرسن. وأكدت الدول الضامنة ضرورة مواصلة العمل على تقديم المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في كل أراضي البلاد، ودعت المجتمع الدولي لزيادة دعم سوريا في المجال الإنساني. وشدد البيان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين وتقديم الدعم الدولي لهذه العملية. ودعا البيان العراق ولبنان بصفتهما دولتين جارتين لسوريا للانضمام إلى عملية أستانا. (وكالات)