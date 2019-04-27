وكالات السيارات تطلق عروضها الرمضانية مبكراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



أطلقت شركات ووكالات سيارات، عروضاً ترويجية مغرية، تستبق فيها شهر رمضان المبارك، لتعويض التراجع في مبيعات السيارات، حيث تتضمن هذه العروض خصومات سعرية وتسهيلات تمويلية ودفعات مؤجلة للعملاء، فيما يتوقع أن تطلق الشركات حملاتها التسويقية خلال الأيام المقبلة.

قالت مصادر عاملة في قطاع السيارات، إن العديد من الشركات تتحضر لإطلاق حملات ترويجية مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، من أجل تنشيط مبيعاتها، مستهدفة الباحثين عن مزايا إضافية عند شراء طرز معينة من السيارات.

وتحرص شركات السيارات من خلال الحملات الترويجية على تقديم عروض ذات قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو عروض لتسهيل التمويل أو تأجيل الدفعات.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم مبيعات السيارات خلال شهر رمضان، بسبب العروض الترويجية التي تتضمن تخفيض الأسعار والخصومات وخاصة مع تأجيل العديد من المستهلكين قرار الشراء إلى حين طرح عروض رمضان.

وتتيح الفطيم للسيارات، لعملائها الاستفادة من عروض تويوتا قبيل شهر رمضان، والتي تشمل باقة خاصة لقضاء مناسك العمرة عند شراء سيارة جديدة من تويوتا، حيث تشمل باقة العمرة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، والإقامة في فندق 3 - 5 نجوم مع الفطور، والتوصيل إلى المطار بسيارة خاصة، إضافة إلى تأشيرة الدخول، وضرائب الطيران والفندق.

كما طرحت شركة المشروعات التجارية «جيب»، عرض يشمل 0% نسبة معدل التمويل و5 سنوات ضمان وخدمة المساعدة على الطريق، وباقة خدمة مجاناً.

وأطلقت شركة «جي ام سي» عبر وكلائها «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات»، عرض يتضمن توفيراً يصل 40 ألف درهم، حسب ما أظهره الموقع الإلكتروني للشركة.