جمارك دبي: 68 ضبطية للملكية الفكرية بـ 11 مليوناً

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أكد أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي أن جمارك دبي حققت نجاحاً كبيراً في التصدي لدخول البضائع المقلدة إلى الدولة عبر المراكز الجمركية في دبي، حيث بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في عام 2018 نحو 272 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 52 مليون درهم، وفي الربع الأول من عام 2019 بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية 68 ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير نحو 23 ألف قطعة من البضائع المقلدة ل 16 علامة تجارية.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للدائرة باليوم العالمي للملكية الفكرية 2019 في دبي بحضور، ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية، حيث كرمت المدارس والجامعات الفائزة بجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للعام الدراسي 2018 - 2019.

وقال أحمد محبوب: تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من جهودهم في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، والعمل في ذات الوقت على حماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة.

كما أقامت جمارك دبي شراكة استراتيجية مع أصحاب العلامات التجارية للتعاون والتنسيق من أجل حماية حقوقهم وعلاماتهم التجاري، وقد نظمت الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية 46 ورشة عمل لاطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع، وعززت جمارك دبي جهودها لتطوير شراكتها الاستراتيجية مع مجلس أصحاب العلامات التجارية حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون والتنسيق من أجل مكافحة محاولات إدخال وتهريب البضائع المقلدة والمقرصنة، وأثمر هذا التعاون عن تمكين أصحاب العلامات التجارية من التخلص من البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية التي يتم ضبطها دون الإضرار بالبيئة، من خلال إعادة تدوير هذه البضائع ليتم استخدامها في مجالات أخرى مفيدة للاقتصاد الوطني، حيث تمت إعادة تدوير نحو 17.91 مليون قطعة مقلدة لعلامات تجارية كبيرة، بدلاً من إتلافها.

وأضاف: عززت جمارك دبي جهودها للتوعية والتثقيف بحماية حقوق الملكية الفكرية وأطلقت الدائرة دورة العام الدراسي 2018 - 2019 لجائزة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات لتشجيع الأجيال الجديدة على الإبداع والابتكار، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ إطلاقها في عام 2007 نحو 198 ألف طالب وطالبة توزعوا على 177 مدرسة و33 جامعة مشاركة.

وألقى يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كلمة فرانسس غري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بالمناسبة التي اختارت لها المنظمة في هذا العام شعار «للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة».



الفائزون بمسابقة المدارس والجامعات



قام أحمد محبوب مصبح بتسليم الجوائز للمدارس والجامعات الفائزة بجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2018 - 2019 بمشاركة ضاحي خلفان، حيث حصل الطالب خلدون عبدالكريم سنجاب من جامعة الشارقة على جائزة أفضل فكرة ابتكارية وفازت الطالبة مايا هلال أبو شملة من جامعة الشارقة بجائزة أفضل نموذج ابتكاري، وفي فئة الجامعات الفائزة بالجائزة جاءت جامعة الفلاح بدبي في المركز الأول وجامعة عجمان في المركز الثاني، وفي جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس للعام الدراسي 2018 -2019 لفئة المدارس الحكومية فازت بالمركز الأول مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية وبالمركز الثاني مدرسة الأبرق للتعليم الأساسي في أم القيوين وبالمركز الثالث مدرسة الخالدية للتعليم الأساسي والثانوي في الشارقة، وفي فئة المدارس الخاصة فازت بالمركز الأول مدرسة جي سي اس الخاصة وبالمركز الثاني أكاديمية رافلز وورلد وبالمركز الثالث مدرسة دلهي الخاصة.

وقدمت جمارك دبي تكريم خاص لمكتب بيت الحكمة للاستشارات ضمن فئة مكاتب المحاماة كما تم تكريم عدد من أصحاب الإنجازات الرياضية وهم نادي دبي لأصحاب الهمم حيث تسلمت التكريم منى حماد عضو مجلس إدارة النادي، وفريق الألعاب الحكومية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المشارك في منافسات النسخة الأولى والثانية من الألعاب الحكومية 2018 و2019، كما تم تكريم أيوب العمار بطل كمال الأجسام على مستوى العالم وأول حاصل على كرت احتراف لوزن 59 في العالم، وأحمد بشر محمد المشارك في بطولة كاس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2019، وميسون نرش الموظفة في إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي والتي فازت بالمركز الأول للمقيمات في الشطرنج ببطولة الشيخة هند 2018، وأحمد حمدي الفائز بالميدالية الذهبية في جيو جيتسو بطولة أبوظبي الكبرى في يناير 2018، وعدنان الجسمي الذي تمكن من تحطيم الرقم العالمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بسحب باخرة تزن 335 طن، وأحمد العوابد محترف الدراجات الهوائية على مستوى الدوائر الحكومية والدولة، ودعاء حسين صاحبة الإنجازات رياضية خلال الأعوام (2017- 2018 - 2019) في بطولة كرة السلة، وأنور عبدالرحيم المدرب المتميز لفريق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للألعاب الحكومية، وهيثم الزرعوني مدرب الألعاب الحكومية وبطل الكيك بوكسنج على مستوى الدولة، وفريدة علي حسن التي شاركت ببطولة تحدي الرمضى (مغامرة تراثية من دبي إلى العالم) 2019 وفازت بالمركز الأول فئة السيدات.