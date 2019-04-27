المشاركون يتدربون تحت الأمطار.. و«سنترال بارك» جاهزة لمهرجان التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسالة نيويورك: ضياء الدين علي

قبل 24 ساعة من انطلاق الدورة 15 لماراثون زايد الخيري في نيويورك، يبدو مسرح الحدث في حديقة سنترال بارك جاهزاً بكل الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تؤمن تنظيم السباق، والفعاليات المصاحبة له ضمن مهرجان «يوم الإمارات» الذي تم توظيف كل فعالياته لتكريس مفهوم التسامح. وعلى الرغم من الجو البارد والأمطار التي تتساقط من وقت لآخر على مدار اليوم، حرص عدد كبير من المتسابقين المشاركين في السباق على إجراء التدريبات في الحديقة والجري في مساراتها، وقد كانت نخبة منهم على طاولة واحدة أمس، في لقاء مع الإعلاميين للتعريف بهم، والحديث عن تجربتهم مع سباقات الطريق بوجه عام، وسباق زايد بوجه خاص.

على صعيد الزيارات المجتمعية كانت محصلة أمس الأول، حافلة وغنية، من خلال زيارة معهد «روجوسين» والقيادة العامة لشرطة نيويورك، حيث أظهرت الزيارتان المكانة التي بلغها الحدث عند الجمهور هنا، وأكدت وصول رسالته الإنسانية التي كانت وما زالت أهم ما يميزه، في تفاعل الناس معه مهما اختلفت جنسياتهم ومواقعهم.

الذراع القوية ل«هيلثي كيدني»

وقامت البعثة الرسمية برئاسة الفريق الركن محمد هلال الكعبي، ومعه عبدالله شاهين، قنصل الإمارات في نيويورك بزيارتها إلى معهد «روجوسين» الذي يعتبر أهم أذرع مؤسسة «هيلثي كيدني» التي يذهب لها ريع السباق سنوياً، وهو كما يوحي اسمه يتولى أساساً الجانب البحثي والعلمي في محاربة أمراض الكلى، من خلال إجراء الدراسات الميدانية على المرضى، وإضافة إلى ذلك يشرف على علاج الحالات المزمنة من خلال مستشفى كبير في مبناه المتعدد الطوابق.

وقد قامت البعثة والوفد الإعلامي المرافق لها بتفقد أرجائه بصحبة رئيسه التنفيذي باري سميث، الذي رحب بالجميع وأكد أن الإمارات حكومة وشعباً محل تقدير وامتنان من كل رواد المعهد ومرضاه، بفضل الدعم السخي الذي توفر من خلال تبرعات السباق الخيري، والذي مكن المؤسسة بشكل عام من توسيع نطاق خدماتها في الولايات المتحدة وخارجها. وأشار إلى أن علاج أمراض الكلى مكلف جداً، خصوصاً إذا تأخر علاج المريض واضطر إلى عمليات الغسيل أو الزرع، ولذلك تذهب نسبة كبيرة من الجهود في اتجاه حملات التوعية، والمعهد يقوم بفرز الحالات حسب درجة تقدم المرض وأداء الكلى، ويستقبل المتبرعين الذين يتنازلون عن إحدى كليتيهم للمرضى ويوفر لهم كل الرعاية اللازمة قبل وبعد عملية الزرع.

Advertisements

وخلال الزيارة أعرب الكعبي عن تقديره لجهود المعهد، وقدم الدرع التذكارية للدورة ال15 التي تجمع بين شعار السباق وعام التسامح، كما قدم الميدالية التذكارية التي تحمل الشعارين على وجهيها، إضافة إلى الكتاب التوثيقي لمسيرة زايد، كما قاما معاً بمعاودة بعض المرضى وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

الشرطة تشيد بالحدث وعائداته

وأخذت الزيارة للمقر الرئيسي لشرطة نيويورك بعداً اجتماعياً آخر، حيث كان الهدف منها تقديم الشكر على الخدمات اللوجستية التي تم توفيرها للسباق منذ دورته الأولى في 2005، وتأكيد أواصر التعاون مع اللجنة المنظمة والمؤسسات والشركات العاملة في تنظيم الحدث بالمدينة، وقد كان الاستقبال حافلاً بكل المعاني الطيبة من جانب الفريق أول تيرانس مونهان القائد العام، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي تتجدد عطاءاته من عام إلى آخر، وأعرب عن امتنانه الكبير لدولة الإمارات بعد أن تجاوزت العوائد الخيرية لدورات السباق 200 مليون دولار.

وأشار في معرض حديثه إلى صعوبة مهمة المحافظة على الأمن؛ لأن المخاطر والاحتمالات مفتوحة إلى ما لا نهاية. وقال إنه يواصل المشوار الذي بدأه جده ووالده في هذا المجال.

وأضاف: «العلاقة وطيدة وممتازة مع القيادات الشرطية في دولة الإمارات، والتعاون والتواصل متجدد في مجالات عدة».

وتبادل الفريق محمد هلال الكعبي مع رئيس الشرطة الهدايا والدروع التذكارية في جو من المرح، كما شارك الوفد في صورة تذكارية.