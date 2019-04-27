تعاونيات ومنافذ تكسب ود المستهلكين بحملات «التخفيضات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: يمامة بدوان

أكد عدد من موردي الخضار في سوق العوير بدبي كامل استعدادهم، لاستقبال شهر رمضان، من خلال التعاقدات مع الموردين في بلدان المصدر، فضلا عن التجار بالدولة، لتوفير كميات تفيض عن متطلبات المنافذ والتعاونيات والمستهلكين، كما تم حصر نسبة المنتجات المعاد تصديرها إلى الخارج ب 10% من إجمالي الكميات المستوردة، الأمر الذي يصب في صالح المستهلكين بالدرجة الأولى، لما سيكون له من تأثير واضح في استقرار الأسعار.

وقال بعض التجار ومسؤولي التعاونيات ل ”الخليج 365” إن منافذ البيع والتعاونيات تقوم برفع الأسعار لديها، لأسباب تتعلق بالإيجارات والأيدي العاملة، ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على الشراء في أول أسبوع في رمضان بنسبة تصل إلى 80%، داعين المستهلكين إلى عدم تخزين المنتجات، تخوفا من فقدانها أو ارتفاع أسعارها، في ظل الرقابة المشددة على الأسواق من مختلف الجهات بالدولة.

وأضافوا أن العروض الترويجية التي تطلقها المنافذ والتعاونيات قبل حلول الشهر الكريم هي حقيقية وليست وهمية، إلا أن البعض منها يبالغ في إعلانه عن قيمة الدعم المرصودة للسلع، والتي قد تصل أحيانا إلى 30 مليون درهم، من أجل جذب القوة الشرائية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد بعض المزارعين، اللجوء إلى زيادة المساحات المزروعة بنسبة 20%، لتلبية متطلبات السوق، في ظل الإقبال على شراء المنتجات المحلية، وخاصة العضوية منها، كونها تتصف بجودة عالية وأسعار ثابتة على مدار العام.

أكد سعيد الصغير، مدير شركة «الصغير التجارية»، ونائب رئيس لجنة موردي سوق الخضراوات والفواكه المركزي في العوير، كامل الاستعداد لشهر رمضان منذ أشهر مضت، كما أن موسم الأمطار الذي تواصل لفترة أطول عن الأعوام السابقة، سيكون له أثر إيجابي في توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية، حيث من المتوقع أن تكون منافسة للمستوردة، في حين ستكون أسعار الخضار أقل عن الفترة ذاتها من الأعوام الماضية، في ظل توافر الكميات من البلدان التي يتم الاستيراد منها، كذلك تراجع الكميات المعاد تصديرها إلى أسواق أخرى، إذ إنه سيعاد تصدير 10% من إجمالي المستورد في رمضان المقبل، على أن تبقى ال 90% للسوق المحلي، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك بشكل عام.

وأضاف أن الموردين يبيعون الخضراوات المستوردة لمنافذ البيع بالدولة بسعر الجملة، لكنها تقوم برفع الأسعار لديها، الأمر الذي يجعلها المسؤولة الأولى عن ارتفاع الأسعار في مواسم يزيد الطلب على منتجات محددة، في ظل موقف الجهات الرقابية والمتمثل بأن السوق بالدولة مفتوح وتنافسي ولا يمكن تقييد التجار بسعر محدد.

تعاقدات مسبقة

وقال عيسى خوري مدير عام شركة ميراك للتجارة، إن الموردين كافة لديهم استعدادات عالية لشهر رمضان، تتمثل في تعاقدات مع موردي الخضراوات من عدة دول، فضلا عن التعاقد مع التعاونيات والمنافذ الكبرى بالدولة لتوفير الكميات المطلوبة من شتى أصناف الخضراوات والفواكه.

وأوضح أن التعاقدات تمت مسبقا مع تجار في دول المصدر، ضمن الاستعداد لشهر رمضان، وحرصا على توفير كميات تزيد على حاجة المستهلكين، فضلا عن التعاقدات المحلية، سواء مع تعاونيات أو منافذ بيع كبرى، حيث إنه ستكون الكميات مضاعفة في شهر رمضان، وستطرأ زيادة في أول أسبوع من الشهر الكريم بنسبة تتراوح من 70-80%.

وتابع إن بعض الأصناف من الخضراوات يزيد الطلب عليها في رمضان، وستكون متوافرة بكميات أكثر من غيرها، منها الطماطم والخيار والكوسا والبطاطا، كما أن الطلب سيتراجع على الفواكه، وهو أمر طبيعي، في حين فإن الإنتاج المحلي سيكون له دور فعال في رمضان المقبل، كونه مستمرا في توفير أصناف عديدة وبجودة عالية، بل وأسعارها تنافس المستورد، الأمر الذي يجعل التجار يفكرون ألف مرة قبل استيراد أصناف من دول أخرى، كون الطلب يزيد على المنتج المحلي، في ظل أمطار الخير، التي ساهمت في إطالة عمره، والمتوقع أن يتواصل حتى آخر الشهر الكريم.

وأشار إلى أنه يقوم بدور المورد لمنافذ البيع الكبرى بالدولة، وبسعر الجملة، إلا أن المسؤولين في بعض هذه المنافذ يقومون برفع الأسعار، لأسباب تتعلق بالإيجارات أو العمالة أو التبريد لديهم.

استبعاد النقص

بدوره، أوضح حسام راشد، مستشار قانوني في لجنة موردي سوق الخضراوات والفواكه المركزي في العوير، أن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، تجري في سوق العوير على قدم وساق كما في كل سنة، حيث يتم زيادة الكميات المستوردة في أول 10 أيام من الشهر الكريم بنسبة 20%، كما يتم الاستيراد من الدول نفسها وهي الأردن ولبنان ومصر وإيران والهند وباكستان والصين وجنوب إفريقيا ودول أوروبية أخرى.

وحول التوجه لبلدان بديلة في حالة عدم إيفاء دول المصدر بالكميات المطلوبة من الخضراوات لشهر رمضان، قال إنه بالعادة يكون هناك فائض في الكميات، لوجود ثقة بين التجار والمصدرين لهم بالخارج، حيث من المستبعد أن تطرأ حالات نقص لتوافر الأصناف، كما أن الإنتاج المحلي لديه القدرة على تغطية متطلبات السوق، من شتى الأصناف، وخاصة الخضراوات الأساسية والورقيات.

عروض ترويجية

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وقال وليد المغربي، مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، إنه حرصا على توفير تناسب شتى فئات وجنسيات المجتمع، بدأت الجمعية بأول حملاتها تحت عنوان «أهلا رمضان» في أواخر مارس/‏ آذار الماضي واستمرت حتى التاسع من إبريل الحالي، وقد شملت 800 صنف من السلع بتخفيض بلغ 70%، فيما ستبدأ الحملة الثانية قبل حلول الشهر الكريم بحوالي 10 أيام، تحت عنوان «رمضان كريم» وتشمل 1000 منتج، وتخفيض 70%، حيث تم رصد نحو 5 ملايين درهم لدعم الحملة، أما الحملة الثالثة فستكون في أواخر رمضان وبداية أيام عيد الفطر، لتشمل سلعا متعددة بتخفيض يصل 50%.

وأوضح أن الحملات التخفيضية التي تطلقها منافذ البيع بشكل عام والتعاونيات بشكل خاص تعتبر حقيقية، وليست وهمية كما يعتقد البعض، كما أنها تلبي شتى الأذواق من الجنسيات المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تسبق حلول الشهر الكريم بفترة كافية، تسمح للمستهلكين بالتسوق المريح، بحسب احتياجاتهم، تجنبا للازدحام الذي يحدث عشية رمضان كما في الأعوام السابقة.

تخزين المنتجات

في حين، أكد إبراهيم البحر خبير تجارة تجزئة، أن منافذ البيع بشكل عام تلجأ إلى الاستعداد لشهر رمضان قبل حلوله بأربعة أشهر على الأقل، من خلال تأمين وتخزين المنتجات الغذائية والاستهلاكية كافة، كي لا يحدث انقطاع في السلع وعدم توريدها إليهم، حيث تعد هذه الفترة فرصة ملائمة للتجار والمنافذ لتحقيق الأرباح، في ظل زيادة المبيعات بنسبة تتراوح من 40-50%، مقارنة مع باقي أشهر العام.

وقال إن العروض التخفيضية التي تعلن عنها المنافذ والتعاونيات ليست وهمية، كونها متوافرة على الأرفف وأماكن العرض، إلا أنها تجري على منتجات غير أساسية للمستهلك، لوجود بدائل لها، وأحيانا بأسعار أقل من التي تشملها العروض، وبالتالي فإنها تعتبر غير مهمة للمستهلك، الذي يجب أن يتصف بالذكاء خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، وعدم التسوق في الأيام الأولى، اعتقادا منه أن السلع ستختفي من السوق، لأنها متوافرة طوال الوقت، لتفويت الفرصة على التجار الذين يسعون لبيع مخزونهم بالأسعار التي يحددوها.

وأوضح أهمية تسوق المتطلبات بشكل روتيني قبيل حلول الشهر الكريم، وعدم التدافع إلى المنافذ والتعاونيات، لأن المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة، بل إن العروض التخفيضية متواصلة طوال العام، حيث من الملاحظ أنه في آخر عامين تعرضت الأسعار للحرق، بمعنى أن التخفيض بلغ في بعض العروض 90%، الأمر الذي يصب في صالح المستهلكين، الذين يترتب عليهم عدم الانجرار وراء العروض لحظة سماعهم بها، بل الانتظار ريثما يتبين لهم أي أماكن البيع أقل سعرا وأكثر دقة وموضوعية في عروضها.

تحري الدقة

وقال حسن علي القصعي، مدير عام شركة جملة للتجارة بدبي، إن العروض التي تطلقها شتى المنافذ قبل شهر رمضان هي حقيقية، إلا أن البعض يبالغ في إعلانه عن قيمة الدعم المرصودة للسلع، والتي قد تصل أحيانا إلى 30 مليون درهم، بهدف جذب المستهلكين للشراء، لذا يترتب على المستهلكين التنبه وتحري الدقة قبل اتخاذ قرار التسوق، خاصة وأن العروض التخفيضية تبدأ في إغراق السوق قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع.

وأشار إلى أن العملاء سواء في شهر رمضان أو باقي شهور العام، يبقون أوفياء لأماكن تسوقهم، وخاصة التعاونيات أو المنافذ الكبرى، حيث إنه ومع كثرة العروض، فإن العميل بشكل عام، لا يفضل المجازفة والتوجه للتسوق من أماكن لم يتسوق منها سابقا، كونه على دراية بالمنتجات الموجودة في مكانه المفضل، وجودتها، بل وأنه يحفظ أسعارها عن ظهر قلب. وذكر أن الأسعار من المستبعد أن تشهد ارتفاعا قبل رمضان أو خلاله، خاصة أن الموردين أو التجار الذين قد يلجأون لذلك، سيكونون قد حكموا على أنفسهم بالانتحار، في ظل الرقابة المشددة على السوق.

خطط توسعية

وفي السياق ذاته، فإن مسؤولي المزارع أيضا، أكدوا استعدادهم لشهر رمضان، من خلال خطط توسعية في المساحات المزروعة، بهدف زيادة الكميات المنتجة، في ظل زيادة الطلب على السلع المحلية وخاصة العضوية منها، وإنتاج أصناف جديدة.

وقال المهندس سمير الكاشف، مسؤول مجموعة مزارع اكساليبر للمنتجات العضوية، إنه كإجراء سنوي يتكرر، تم توسعة المساحات المزروعة بزيادة قدرها 20%، للاستعداد المبكر لشهر رمضان، كما تمت زراعة شتى الأصناف التي يزيد الطلب عليها في الشهر الكريم، حيث إنه مع استمرار هطول الأمطار لوقت متأخر من العام الجاري، فإن منتجات الموسم الشتوي ستكون متوافرة في السوق طوال رمضان، الأمر الذي يعني استقرار الأسعار، وقلة الطلب على المستورد من المنتجات، في ظل الإقبال المرتفع على المنتجات المحلية.

وتابع إن الفواكه المحلية مثل البطيخ والشمام ستكون متوافرة طوال رمضان، إلى جانب أصناف الخضراوات الأساسية، ومنها الطماطم والكوسا والخيار والفلفل بأنواعه والبطاطا والورقيات، وستكون بأسعار ثابتة طوال العام، من دون أن يطرأ عليها أي ارتفاع.

وأضاف أن التعاقدات التي تجري مع التعاونيات والمنافذ الكبرى بالدولة هي تعاقدات سنوية مستدامة، لتلبية متطلبات المستهلكين على المنتجات المحلية وخاصة العضوية منها، في ظل زيادة الإقبال على شرائها، كونها تتميز بجودة عالية وأكثر أمناً على الصحة.