مكة.. ضبط مقهى نسائي مخالف بـ«المعابدة» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: تمكنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وحدة الرقابة النسائية، من ضبط مقهى نسائي مخالف بمكة المكرمة. وقالت الأمانة إن وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع بلدية المعابدة، صادرت وأتلفت 64 من الأدوات المستخدمة داخل المقهى النسائي، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق العاملين في المقهى. Advertisements

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