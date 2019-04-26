شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وزخات برد ورياح وغبار على 13 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على المدينة المنورة، حائل، القصيم، حفر الباطن، رفحا، مرتفعات مكة المكرمة، الرياض، غداً السبت.

كما توقعت الأرصاد، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، مرتفعات الباحة، مرتفعات عسير، مرتفعات جازان.