شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف حقيقة صرف دفعة شهر مايو قبل بداية «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى برنامج “حساب المواطن” تساؤلا من أحد المستفيدين بشأن ما تردد عن صرف مستحقات دفعة دعم شهر مايو المقبل قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وقال أحد المستفيدين في تغريدة على الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر”: “هل سيتم تقديم الدفعة من أجل شهر رمضان أم سوف تنزل بموعدها المعتاد؟”.

ورد حساب البرنامج بتغريدة جاء فيها: “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشر بتاريخ 9 مايو”.