أزمة في البحرين بسبب مصري.. ووزير الخارجية يتدخل

جدة - عمرو شويل أمرت نيابة البحرين، اليوم، بحبس مستشار قانوني مصري دخل في شجار مع مسؤوليين بحرينيين أثناء جلسة الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وتسبب المواطن لاذي يعمل مستشارا قانونيا لدى رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، في أزمة كبيرة، إذ تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهي المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي.

وعلق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد قال، الخميس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا”.

ووقع 4 نواب بحرينيين على بلاغ قدموه للنائب العام، يطالبون من خلاله بحبس المستشار القانوني الذي يحمل الجنسية المصرية، وفقا لصحيفة “البلاد” البحرينية.

Advertisements

وقال مصدر في وزارة الهجرة المصرية، إن المواطن المصري يخضع للتحقيق الآن من جانب السلطات البحرينية، مع حفظ كافة حقوقه المدنية والأدبية.

وأضاف المصدر أنه تم التواصل مع السفارة المصرية في المنامة، وكلّفتها بتوكيل محامٍ خاص لمتابعة كواليس الأزمة، وما يستجد بها، وموافاة الوزارة والسفارة المصرية بكافة تفاصيل الأزمة أولًا بأول.

ورفض المصدر، إدانة أو تبرئة المواطن ”ي. أ“، اعتمادًا على الفيديو المتداول، مؤكدًا أن المقطع يعرض جانبًا فقط من الأزمة، ولا أحد يعرف من أشعل فتيل المشاجرة أو السبب وراءها، وهو ما قد يُفسّر فيما بعد.