شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 40 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة شرق قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 40 مواطنا فلسطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطنية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان والفتية الذين تجمعوا في الأماكن التي تقام فيها فعاليات المسيرات في المناطق الشرقية للقطاع؛ مما أدى إلى إصابة 40 مواطنا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق تم علاجهم داخل النقاط الطبية الميدانية.

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ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس الماضي بمسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.