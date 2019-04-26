شقيق أمير قطر: الأيدي العاملة في بلادنا لها حقوقها

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

قال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر؛ إن للشركات والأيدي العاملة في بلاده حقوقها.

جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مطالبة بعض العمال في إحدى الشركات العاملة في الدوحة بمستحقاتهم؛ وأن قطر تأكل حقوق العمال.

وشدد آل ثاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، على أن "مبادئنا تلزمنا ان نعطي أهل الحق حقهم".

وأضاف "نعم، قد تحصل مشكلة أو مطالب في إحدى الشركات، لكن أيضا هناك قانون والكل في بلادنا يلتزم به".

وأردف قائلاً "من له حق فليأخذه بالقانون، وأي تصرف غير منضبط ستتم محاسبته".

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وتداولت وسائل إعلام سعودية وإماراتية، ادعاءات بتكسير مركبات من قِبل عمال ملاعب المونديال في قطر بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم، وغياب الرعاية الصحية.



وفي يناير/كانون ثان الماضي؛ أشادت "منظمة العمل الدولية"، و"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا)، بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.



وأصدرت قطر أواخر 2018 عدة قوانين جديدة تتعلق بالعمال، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.



وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.



ومن المقرر إقامة مباريات مونديال 2022، في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

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