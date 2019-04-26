دوغريك: عدد الفارين من القتال بطرابلس بلغ 39 ألف شخص

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365



أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، ارتفاع أعداد الفارين من القتال بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها إلى أكثر من 39 ألف شخص منذ بدأ المعارك في 4 أبريل/ نيسان الجاري.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.



وقال دوغريك "تشعر الأمم المتحدة بقلق بالغ إزاء استمرار ورود أنباء القصف العشوائي للمناطق المدنية في طرابلس".

وأضاف أن الأمم المتحدة "تذكّر الأطراف بضرورة حماية المدنيين ومنح وصول فوري وغير مشروط إلى الشركاء في المجال الإنساني".

وأردف قائلا: "يستمر الوضع الإنساني في طرابلس في التدهور مع استمرار القتال العنيف، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان".

Advertisements

وأوضح المسؤول الأممي أنه "تم تشريد أكثر من 39 ألف شخص فيما يعاني المدنيون في المناطق المتأثرة بالصراع من انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه نتيجة للبنية التحتية المدمرة، في حين أن الوصول إلى المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود يتعرض لعرقلة شديدة".

وتابع "نحن قلقون للغاية.. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا بد من هدنة إنسانية ملزمة لجميع الأطراف حتي يتمكن العاملون الإنسانيون من الوصول".

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.



ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم تقدما حقيقيا على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.



ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.