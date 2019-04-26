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صحيفة الخليج الالكترونية
وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بالتحقيق حيال ماقام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات بإحدى المناسبات الخاصه بشهداء الواجب، داعياً بنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.
وكانت محافظة جدة قد استضافت سباق الوفاء للشهداء للقطاعات الأمنية والعسكرية بمشاركة 350 عداءوذلك يوم الخميس 20/8/1440هـ
وخلال نقل فعاليات السباق تجاهل مشهور السناب عدد من بنات شهداء الواجب وهو ما قابله عاصفة من الامتعاض على منصات التواصل والتي رأت ان تصرف غير لائق وطالبوا بمحاسبته و وضع حد لمثل هذه التصرفات الغير واعية من قبل مشاهير السناب والذين اعتبروا أن عدم وضع نظام يحدد نطاق ممارساتهم جعلهم لا يعرفون ما يقدمون وما قد يخلفه ذلك من تبعات على المجتمع .
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بالتحقيق في تصرف أحد #مشاهير_السناب تجاه أبناء شهداء الواجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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