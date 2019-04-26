سوريا.. مقتل 10 مدنيين بقذائف روسية على #إدلب

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وأكد المرصد إن ثلاثة قتلى، بينهم طفل، سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل، وسبعة بينهم طفلة في بلدة تل هواش.
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