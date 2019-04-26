مدير عام صحة جازان يتفقد مستشفى فرسان العام

جازان

قام مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي بجولة تفقدية مفاجئة هذا اليوم الجمعة لمستشفى فرسان العام وبحضور مدير المنشأة الأستاذ عثمان مهدي، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها في إطار الاطلاع على سير العمل والسعي المستمر لما يرتقي بخدمات المستشفيات والقطاعات الصحية بالمنطقة، بما يضمن خدمة المريض والمراجع.

وقد شملت الجولة عدة أقسام للمستشفى، منها العيادات الخارجية وقسم الطوارئ والفرز البصري كما زار أقسام التنويم.

وفي نهاية جولته اجتمع الدكتور “النجمي” بإدارة مستشفى فرسان العام ورؤساء الأقسام الإدارية والفنية والطبية بالمستشفى، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لما يخدم المواطن ويرتقي بالخدمة المقدمة للمريض ويعكس صورة حسنه بالمنطقة، وأكد النجمي على محاسبة أي تقصير يمس المريض أو أي خدمه تقدم للمواطن.

كما تم مناقشة أبرز المعوقات التي يواجهونها بالمستشفى، ووضع الحلول المناسبة لها وتذليل أي صعوبات يواجهونها.