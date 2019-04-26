انحراف مركبة مواطنة يُنهي حياتها بـ #المجاردة

صحيفة الخليج الالكترونية لَقِيَت مُواطنة مصرعها في حادث مروري أثناء قيادتها مركبةً على طريق أحد ثربان بمحافظة المجاردة، عصر اليوم؛ فيما أصيبت مرافقتها. وفي التفاصيل، أن انحراف مركبة عن مسارها تَسَبّب في اصطدامها بجدار ثم احتراقها قبل عصر اليوم؛ مما تَسَبّب في وفاة قائدتها وإصابة مرافقتها.. وبحضور الأهالي تم إخراجهما قبل اشتعال النيران، ثم تَوَلّت الجهات الإسعافية والمرورية الحادث.

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