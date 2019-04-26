شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة.. استخراج جثة مواطنة قبل احتراقها داخل مركبة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

أسفر حادث مروري مروع، عن وفاة مواطنة وإصابة مرافقتها بعد انحراف المركبة التي كانتا تستقلانها على طريق (ثربان – القنفذة) بمركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، بمنطقة عسير.

وتشير تفاصيل الحادث المروع أن المواطنة كانت تقود مركبة من نوع “كيا ريو”، إلا أن المركبة انحرفت بهما فجأة ولم تستطع المواطنة السيطرة عليها؛ ونتج عن ذلك وفاة قائدة المركبة وإصابة مرافقتها، فيما قام المتواجدون من الأهالي وعابري الطريق بإخراجهما من السيارة قبل اشتعال النيران بها.

وتم نقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى، ونقل المصابة إلى مستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج اللازم.

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