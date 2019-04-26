بالصور| هكذا تزينت ساحة المهد بالقدس لسبت النور

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تزينت ساحة كنيسة المهد في بيت لحم بمدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة، استعدادا لاستقبال سبت النور، الذى يتمثل فى خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح كل عام في هذا التوقيت.

وقام خدام كنيستي المهد والسريان بتزيين المناطق المحيطة بالكنيسة باللافتات والشارات، يأتي ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه مدينة القدس المحتلة، تواجد عدد كبير من الحجاج من حول العالم وسط تواجد أمني من عناصر الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر ساحة المهد هي قلب الحياة الدينية في بيت لحم، حيث تقام فيها كافة الاحتفالات على مدار العام، بالإضافة إلى احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، الساحة محاطة بكنيسة المهد، وكنيسة القديسة كاترينا، ومسجد عمر بن الخطاب، ومركز السلام بيت لحم، وبلدية بيت لحم

فى كنيسة القيامة بالقدس، يتجمع آلاف المسيحيين من مختلف الطوائف ليشهدوا لحظة ظهور النور المقدس عند فتح قبر السيد المسيح، وتوزع الكنيسة شموعًا على كل الحجاج وتضاء تلقائيا بمجرد ظهور النور المتوهج.

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ووفقا للمعتقد المسيحي، يقوم بطريرك الروم الأرثوذكس ومعه رئيس أساقفة الأرمن في يوم سبت النور بمسيرة كبيرة ومعهم كثير من رجال الدين من كل أنحاء العالم يرددون الترانيم والأناشيد، ويطوفون ثلاث مرات حول كنيسة القيامة بالقدس ثم يأتي بطريرك أورشليم أو رئيس أساقفة الأرثوذكس ويقرأ صلاة معينة ثم يبدأ بخلع ملابسه ويدخل القبر وحده الذي يعتقد بأنه قبر السيد المسيح، ليخرج بنار مقدسة ويقوم بإشعال 33 شمعة و12 أخرى على المصلين وهي نار لا تحرق ولا تؤذي عند ملامستها.

يشارك فى الحج هذا العام ما يقرب من 5500 قبطي مصري، ويتضمن برنامج رحلة الحجاج المصريين للقدس الذى بدأ يوم السبت الماضي وهو سبت العازر، الاحتفال بأحد السعف والتوجه إلى القدس القديمة لزيارة طريق الآلام الـ14 مرحلة حتى كنيسة القيامة، حيث القبر المقدس مرورا بمكان تطيب جسد المسيح والجلجثة وكنيسة عمود الجلد وكنيسة القديسة هيلانة.

كما يتضمن البرنامج زيارة كنيسة المهد ببيت لحم، وكنيسة سانت كاترين، وينتهى البرنامج بعد حضور العيد في القدس والعودة للقاهرة.



